È ora di scommettere sull'Italia

Riaperture a parte, ci sono ragioni per essere ottimisti sul futuro dell’Italia? Mario Draghi, nel corso dell’ormai tradizionale conferenza stampa del venerdì, ha offerto diverse ragioni per provare a osservare il futuro con qualche sorriso in più rispetto ai giorni precedenti. Il primo sorriso deriva dalla scelta di offrire agli italiani un percorso chiaro sul tema delle riaperture e potrebbe non essere solo un caso il fatto che la data scelta dal presidente del Consiglio per restituire al paese un po’ di libertà sia il 26 aprile, il giorno successivo alla festa della Liberazione. Sorriso che si aggiunge all’ottimismo mostrato da Draghi sulla possibilità di vaccinare entro l’estate tutti coloro che lo vorranno ed entro l’autunno almeno l’80 per cento degli italiani. Sorriso che si va poi ad aggiungere a un altro sorriso che non può non scappare se si legge con attenzione la premessa al Def, firmata dal ministro dell’Economia Daniele Franco. Franco, quando parla di prossimo andamento del pil, ricorda che l’Italia sperimenterà una stagione in cui la crescita avverrà con “tassi di incremento mai sperimentati nell’ultimo decennio” e sottolinea che le previsioni fatte dal governo sono di natura “prudenziale”. Le previsioni di crescita saranno pure prudenziali ma sono comunque superiori (slurp) a quelle fatte il 6 aprile dal Fondo monetario internazionale nel suo ultimo World Economic Outlook. In quell’occasione, l’Fmi ha stimato a quota 4,2 per cento la crescita dell’Italia nel 2021 (la precedente previsione fatta a gennaio era +3 per cento) e ha stimato una crescita del 3,6 nel 2022. Oggi, il governo Draghi sostiene di poter “prudenzialmente” stimare una crescita del pil per il 2021 pari a un più 4,5 per cento e intravede una potenzialità di crescita per il 2022 addirittura del 4,8. Eccesso di ottimismo? Rimbalzo naturale? Forse no. Forse c’è qualcosa di più. Qualcosa che ha a che fare con la resistenza del tessuto industriale italiano e qualcosa che ha a che fare anche con una fortunata congiuntura che potrebbe trasformare l’Italia dei prossimi anni in un paese sul quale scommettere. L’intervista rilasciata due giorni fa a Cnbc dal ceo di BlackRock Larry Fink (“Mario Draghi può riaccendere l’orgoglio italiano”) e un report dedicato due giorni fa da Bank of America proprio al caso Italia (che invita a investire sul nostro paese nonostante tre recessioni in 15 anni e un debito pubblico alto) sono due indizi che illuminano una circostanza interessante: la trasformazione dell’Italia in un paese attraente per gli investitori nonostante il ritardo sui vaccini. E l’effetto Draghi è un effetto che potrebbe far leva su una serie di punti di forza emersi nelle ultime settimane che ci portano, speriamo in modo non troppo ottimistico, a porci una domanda: e se nel 2021 fosse l’Italia la grande sorpresa d’Europa?

