Si scrive fine vita, si legge eutanasia

La notizia che vi stiamo per dare riguarda una scelta importante compiuta da un pezzo del Parlamento italiano che ha deciso di fare quello che non era obbligato a fare: portare in discussione una legge che vuole regolare, all’interno di un reticolo di norme, di leggi, di codici e di diritti, il delicatissimo tema del fine vita. Il fine vita è un tema con cui la politica ha cominciato a fare i conti in modo non superficiale all’indomani di una storica sentenza della Corte costituzionale, che nel dicembre del 2019 scelse di eliminare la sanzione per l’aiuto al suicidio fissando contestualmente alcuni paletti ai quali i giudici di merito, nel futuro, avrebbero dovuto attenersi rigorosamente.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni