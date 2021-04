"L'occidente che mi ha insegnato a essere libera oggi è considerato dannato"

Sei anni dopo che l’ayatollah Khomeini ha lasciato la villetta di Neauphle-le-Chateau, affacciata su Parigi, dove era vezzeggiato notte e giorno da giornalisti e intellettuali della gauche, per fare ritorno in Iran e instaurarvi una “Repubblica islamica”, Abnousse Shalmani fece il viaggio inverso. Abbandonò Teheran per rifugiarsi con la famiglia a Parigi. “Quando lasciammo l’Iran nel 1985, la guerra infuriava, Teheran era bombardata, la rivoluzione islamica stava prendendo piede in tutti gli strati della società. L’Iran era coperto di nero, i corpi sparivano sotto il velo, la sfiducia prendeva piede ovunque. In queste condizioni, se l’esilio è sempre una rottura, il mio è stato una liberazione. Improvvisamente, era possibile correre, ridere, vivere. Avevo solo otto anni, mio padre mi aveva promesso che saremmo andati nel paese di Simone de Beauvoir e io, che avevo sofferto tanto per aver indossato il velo e l’armamentario che lo accompagnava (vestito, pantaloni, soffocamento), avevo la sensazione di essere approdata nella vita reale. L’adattamento è stato duro, ma ricco. Assumere una nuova lingua e una nuova cultura, trovare la libertà di movimento e la libertà di parola, tutto questo ha contribuito al mio amore per la Francia. Il denaro era scarso, la vita quotidiana era dura, ma ero così felice”.

A parlare così al Foglio è la scrittrice iraniana in esilio a Parigi, Abnousse Shalmani, firma di punta dell’Express, autrice di numerosi libri fra cui “Khomeiny, Sade et moi”, in Francia tutti per Grasset, in Italia per Rizzoli. “Non so se posso parlare di orgoglio, ma quello che la civiltà occidentale mi ha regalato è soprattutto la libertà. Con questa libertà ho ridisegnato le mie radici, ho aperto la mente a tutti i venti e, di libro in libro, di film in film, imparando a conoscere, sono diventata quello che sono, senza mai sentirmi ostacolata, senza sentire il peso del proibito. Ciò che la civiltà occidentale consente è la possibilità dell’autorealizzazione. La lingua francese, tra le altre cose, mi ha dato accesso al mondo. Avendo ‘perso’ la mia lingua madre nella lotta per l’esilio, ho riscoperto la mia cultura originaria tradotta in francese… il cerchio si è chiuso”.

