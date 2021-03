Non c'era ancora abbastanza morte

Dopo il via libera del Senato, l’eutanasia in Spagna è stata approvata in via definitiva anche dal Congresso dei deputati. Solo Popolari e Vox hanno votato contro. In difesa del diritto alla vita, la piattaforma Vividores.org aveva lanciato una campagna con un ultimo appello ai partiti a frenare l’approvazione, con lo slogan: “La dignità della vita non si vota, si difende”. La legge contempla l’eutanasia per chi ha “una sofferenza fisica e psichica costante e intollerabile”. Modello olandese, dunque, dove anche chi soffre di depressione, chi è piombato nella cecità, chi è affetto da malattie psichiatriche, può chiedere il ricorso all’iniezione letale. Spicca la tempistica. La Spagna è da un anno fra i paesi più colpiti dalla pandemia.

