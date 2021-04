M5s, dopo Casaleggio Conte ha un altro problema: si chiama Beppe Grillo

Allora: c’è Davide Casaleggio che considera “perentoria” la data di domani. Se entro il 22 aprile, come aveva annunciato, il M5s non gli avrà versato circa 500 mila euro di arretrati staccherà la spina a Rousseau. Dividerà i destini della piattaforma (e del blog delle stelle) da quelli del Movimento. Seguiranno cause e lotte per ottenere il database degli iscritti. Le parti sono lontane, dice chi segue questa vicenda.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni