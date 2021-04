Speranza il Resiliente alla prova di Fratelli d'Italia

“Quanto è difficile fare opposizione a Roberto Speranza… un ministro per così dire veltroniano”. Il commento proviene dai vertici di Fratelli d'Italia, durante il convegno “Riapri Italia”, iniziativa del gruppo parlamentare del partito medesimo. Un incontro, quello di oggi, che avviene a sette giorni dalla dichiarazione in cui la leader di FdI Giorgia Meloni fa i conti in retrospettiva: “Dopo un anno e mezzo di simil lockdown siamo al punto di partenza” (risposta di Speranza: “Chi dice che siamo messi come un anno fa dice una cosa clamorosamente non vera”). E però poi c'è il “patto paese”, quello evocato adesso, proprio davanti a FdI, dallo stesso Speranza. E insomma se “l'arma sono i vaccini”, dice il ministro, “non si può mettere in contrapposizione la battaglia sanitaria e la “battaglia economica”.

