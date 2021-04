Draghi: "Valutiamo di impugnare l'ordinanza di Emiliano sulle scuole in Puglia"

Il premier risponde alla domanda del Foglio sul caso pugliese dove il governatore consente alle famiglie di lasciare i figli in Dad nonostante un decreto del governo

"Sì, è vero: stiamo valutando l'impugnativa. Ma non abbiamo ancora deciso".

Il premier Mario Draghi in conferenza stampa risponde alla domanda di Carmelo Caruso del Foglio sul caso della Regione Puglia, dove il governatore Michele Emiliano ha emanato un'ordinanza sulla scuola che va in contraddizione con l'ultimo decreto Covid sulle riaperture, previste in tutta Italia a partire dal prossimo 7 aprile

Un'intenzione, quella del premier, già anticipata qui da questo giornale.

L'altro tema è quello della fiducia: "Si possono avere dei ristori per le imprese, cercare nuovi vaccini. Ma la fiducia non si costruisce per decreto. Pensava fosse così complicato costruire la fiducia?".

"Bisogna ascoltare le parole del professor Locatelli per acquisire fiducia. Il crollo di fiducia in AstraZeneca, nei dati, si vede meno di quello che potevamo immaginare".

Il video integrale della conferenza stampa si può rivedere qui.