Un nuovo rapporto fra stato e mercato: la sfida post pandemia

Arriverà un momento, speriamo presto, in cui l’emergenza finirà, in cui la pandemia entrerà in una fase diversa, in cui la carenza di vaccini sarà un ricordo lontano, in cui la presenza del personale medico non vaccinato non apparterrà più alle pagine di cronaca e in cui il dibattito sulle riaperture non riguarderà più il tema del se ma inizierà a riguardare il tema del come. Arriverà un momento, speriamo presto, in cui la grande emergenza diventerà solo un grande problema e in cui il governo Draghi entrerà in una stagione diversa dominata non più dall’insindacabilità delle sue azioni ma dalla possibile sindacabilità. C’è qualcuno che può opporsi alla strategia di avere più vaccini? Ovviamente no. C’è qualcuno che può opporsi alla strategia di contare di più in Europa? Ovviamente no. C’è qualcuno che può opporsi alla strategia di avere un Recovery plan fatto con gli attributi? Ovviamente no. Tutto questo sarà valido ancora per qualche mese, speriamo pochi, e quando a un certo punto il governo Draghi entrerà nella stagione delle scelte arriverà anche il momento in cui le idee di Draghi diventeranno divisive e in cui la direzione del governo non sarà più dettata solo dall’emergenza ma sarà dettata da una precisa visione del mondo.

