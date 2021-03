Il Pd (ri)cambia nome

Già Zingaretti voleva ribattezzarlo. Ora tocca a Letta. In pratica è una sindrome

Ci risiamo. Vogliono (ri)cambiare il nome al partito già quadrinominato. Ora lo vogliono chiamare “democratici”. Così. Secco. Tiè: democratici. Punto. L’importante è badare al sodo. Siamo o non siamo nell’epoca dei 140 caratteri? Dunque sintesi. Non più Pd. Via. Basta la D.