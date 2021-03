Letta e Conte, il sentiero stretto dell'Ulivo 2.0

"Sarebbe assurdo non provarci, Giuseppe". Il segretario del Pd impegna l'avvocato del popolo nella sfida delle amministrative, dove però (vedi Torino e Bologna) si rischia di scoprirsi al centro. Ma il M5s è in tilt. Il nodo della legge elettorale e il fantasma del Rosatellum.

Sulla soglia della buvette del Senato, Gianluca Ferrara, vicecapogruppo del M5s, è fiducioso: “Spero davvero che oggi la Casellati calendarizzi la mia interrogazione sul viaggio di Renzi in Arabia”. Passa un’ora e dall’Aula esce proprio lui, il leader di Iv, che plaude al discorso di Mario Draghi: “Stiamo recuperando finalmente i mesi persi. Agli orfani di Giuseppe Conte dico solo bye bye”. Sta tutta qui, nell’incompatibilità di questi due mondi, la difficoltà dello sforzo di Enrico Letta. Il quale, cento metri più in là, in Piazza Sant’Andrea della Valle, a colloquio col premier di Volturara, sta avviando un percorso che dovrà fare in modo di conciliare l’inconciliabile, di imbastire la trama (“C’è molto filo da tessere, lo so”, dice) che deve portare a un nuovo Ulivo 2.0 che vada da Fratoianni a Calenda, che tenga insieme Renzi e Conte.