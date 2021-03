"Ognuno deve dire da che parte sta". La via di Letta verso la riforma della legge elettorale

A vederla coi loro occhi, la prova di forza avrebbe una logica. “Perché il segretario è l’espressione della maggioranza dell’assemblea, e i numeri sono chiari”, dicevano i fedelissimi di Zingaretti alla vigilia dell’apoteosi di Enrico Letta. E dunque ci sta che i seguaci dell’ormai ex leader, demandino al successore di Zinga quel che Zinga non aveva saputo, o voluto, fare. “Cambiare i capigruppo? In caso mi riposo e sto sereno”, sorrideva Graziano Delrio coi deputati che gli chiedevano conto di quelle che l’ex ministro liquidava come “voci messe in giro ad arte”. Insomma nessun blitz per rinnovare i capi della truppa di Camera e Senato.

