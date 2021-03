le trattative sulla legge elettorale

Così Zingaretti e Salvini mandano avanti gli sherpa a trattare sul maggioritario

Col ritorno al bipolarismo, il Pd entra in subbuglio. "L'alleanza col M5s non ci esime dall'essere forza egemone", dice Marcucci. Per Bordo, però, "Conte e il M5s occuperanno il centro, noi guarderemo a chi resta indietro". Ma c'è chi, come Borghi, insorge: "Perché dobbiamo sempre demandare ad altri la responsabilità del riformismo?". E intanto Calenda prova ad allargarsi