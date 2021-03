Assedio a Zingaretti

Al Nazareno sono molto determinati ad andare avanti sulla linea tracciata nella direzione di lunedì da Nicola Zingaretti. “Questo cambio di passo ci voleva”, ha spiegato ai suoi il segretario. E i fedelissimi del leader già avvertono: “Basta prendere mazzate ogni giorno in nome di una unità di facciata, visto che poi nelle interviste e nei tweet non si fa altro che andare addosso a Nicola. Da ora in poi si risponderà colpo su colpo”. Per questa ragione al Nazareno sono molto soddisfatti dell’esito della Direzione dell’altro ieri. “Si è capito che Nardella, Gori, Orfini e Base riformista vogliono solo logorare il segretario e poi favorire il rientro di Renzi. E quelli di Base riformista sono pure divisi al loro interno. Lotti propone una vice segretaria, Guerini un’altra… sono nel caos anche perché Bonaccini e Nardella con il loro attivismo gli stanno svuotando la corrente…”, dice un fedelissimo di Zingaretti, convinto che le divisioni degli avversari interni finiranno per far prevalere il presidente della regione Lazio.

