Serracchiani: "Zingaretti non rinunci alla collegialità. Renzi ha fatto cose buone"

"Serve un congresso ma non dividiamoci sempre su identità. Zingaretti tenga il Pd unito. Orlando non serve che si dimetta. La stagione di Renzi è stata riformista. Non va fatta caricatura". Parla Debora Serracchiani, tra le possibili vicesegretarie del partito

Roma. Scacciamo subito l’ansia da notizia. Debora Serracchiani, sarà lei la prossima vicesegretaria del Pd? “Il mio nome circola sempre e in qualsiasi circostanza. Mi fa piacere ma qui l’unica buona notizia è un’altra. C’è la voglia di allargare alle donne la segreteria. E’ un tema politico e non solamente una rivendicazione femminile. Non è il posto che una donna avrà nell’esecutivo del Pd a essere rilevante, ma il posto che il paese vuole dare alle donne a essere decisivo”. Dicono che Nicola Zingaretti voglia dare quel “posto” a una donna della minoranza, forse a una donna di Base Riformista, o forse fare di testa sua e assegnare l’incarico a una donna della sua area. In questo partito è esplosa anche la geografia. Lei è di Base Riformista o appartiene a un’altra nazionalità interna? “Io ho una mia autonomia. All’ultimo congresso ho votato Maurizio Martina. Come vede, finiamo sempre a parlare di correnti e a trascurare il mondo che ci gira intorno. Con il governo Draghi è cambiato tutto e ho come l’impressione che il partito non lo abbia ancora compreso”.