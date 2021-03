"Dobbiamo salvare il Pd". Così Franceschini lavora per Letta

Chi potrebbe dire di no all'ex premier? Il ministro della Cultura è convinto che la sua sia la candidatura adatta per fermare la tentazione del blitz che i fedelissimi di Zingaretti hanno. Ecco la geografia fluida dell'Assemblea dem, che domenica elegge il nuovo segretario

Ai tanti che lo cercano e che lo consultano, risponde con una certa malcelata vanità che “sto lavorando per salvare il Pd”. E però dietro la celia, forse a dettare le manovre di Dario Franceschini c’è un’ansia reale. La stessa che d’altronde induce Stefano Bonaccini, nei conciliaboli più riservati, a dire che “innanzitutto, spero che domenica sera il Pd ci sia ancora”. Perché domenica, appunto, l’assemblea che la presidente Valentina Cuppi ha confermato in calendario si spalanca come un salto nel buio per tanti, un’incognita che grava sui destini di tutti. Ed è per questo che Franceschini s’è messo a filare la lana.