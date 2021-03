Salvini: "La legge elettorale? Va bene quella che c'è ora"

"Spero che il Parlamento non perda mesi su questo tema. Ritardi sui vaccini da parte dell'Europa? Qualcuno a Bruxelles dovrà pagare", dice il leader della Lega

I tempi per una nuova legge elettorale sono maturi? "Figurati se sto pensando a una legge elettorale. A me va bene quella che c'è, una legge maggioritaria. Spero che il Parlamento non perda settimane, mesi su questo tema", dice Matteo Salvini intercettato nei pressi di Montecitorio. Il leader della Lega si è soffermato anche sui ritardi della campagna vaccinale europea, "per cui qualcuno a Bruxelles dovrà pagare. Stiamo lavorando per cercare altrove i vaccini che non arrivano dall'Europa". E sulle modifiche nella composizione del Comitato tecnico-scientifico, che è stato snellito e al cui vertice siede ora in veste di coordinatore Franco Locatelli. Salvini ha commentato: "Lo chiedevamo, che ci sia una persona che parli per tutti con parole chiare. E' cambiata la Protezione civile, è cambiato Arcuri, il Cts. Se arrivassero anche i vaccini promessi sarebbe il massimo".