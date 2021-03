Riforma Pa, lo sfogo di Brunetta: "I rinnegati come Ichino sono i peggiori"

Selezione della task force per il Recovery, poi avanti tutta per una nuova Pa. Senza paura di coinvolgere i sindacati nella riforma, come invece contestava al Foglio Pietro Ichino. "Ho già fatto questo mestiere 10-12 anni fa", è intervenuto Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione, ai microfoni di Rai Radio 1. "Adesso, dopo la guerra che ha distrutto l'economia di questo paese ma che ha messo a rischio anche la coesione sociale, lo faccio in piena pandemia. Penso di avere qualche competenza. Io sono il ministro di medici, infermieri, impiegati, magistrati, forze dell'ordine: questi sono i volti del lavoro pubblico. Come 10-12 anni fa voglio investire in queste professioni, dare una mano a far meglio. Lotta al precariato? Sì, ma non tanto per chi lavora nella Pa, ma perché questa è presente per le imprese, per le famiglie, per i più deboli. I ricchi, giustamente, questi servizi se li comprano sul mercato privato. Io lavoro per il paese. Non sopporto il dualismo 'dare i soldi ai burocrati contro darli al lavoro autonomo'. In questo momento si sta allargando il divario fra garantiti e non garantiti: voglio chiuderlo attraverso gli investimenti".

