Le inconfessabili paure su Draghi

E le conseguenze politiche del governo Draghi? Nell’agenda famosa c’è un buco scoperto. Mettiamola così, visto che esprimo punti di vista molto personali. Sono innamorato di Draghi. Lunga durata, costanza d’affetto, carezze al politico, al gesuita, al tecnico. E’ l’eccezione dietro le quinte che giustifica l’ordinarietà. Se viene avanti e diventa regola, tanto meglio. Di lui mi piace tutto, il Britannia ma prima Guido Carli, Bettino e tutti i governi successivi, e poi l’illustre curriculum, fino al momento in cui viene incaricato per prendere la guida del governo, momento fatale compreso. Amo il suo sguardo insieme languido e di ghiaccio, il suo eloquio, la sua storia intellettuale tra Caffè e Modigliani, la sua intelligente furbizia, il suo comportamento istituzionale, ovviamente il suo silenzio. E ancora una volta, uno non è stronzo per niente, io mi fido.

