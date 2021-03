"Al Pd serve una nuova agenda". Parla Irene Tinagli

Roma. “Guardo con fiducia e come una buona notizia alla valutazione del ministro Daniele Franco riguardo agli effetti del Recovery plan indicati come superiori a 3 punti di pil”. Parliamo con Irene Tinagli e subito la presidente della commissione Problemi economici e monetari del Parlamento europeo ci porta ad analizzare cosa c’è dentro a quel possibile effetto sul pil, da cose ne dipende il successo. Partiamo da uno dei cambiamenti più invocati, anche in questi giorni, quello che dovrà riguardare la Pubblica amministrazione: si parla, ad esempio, dell’immissione di giovani nei ranghi dirigenziali e nei ruoli attuativi. “Sicuramente – ci dice Tinagli – quando si parla di riforma della Pa non possiamo sempre declinarla come è stato fatto in passato e cioè sempre e solo in termini di tagli, perché poi ne vediamo anche gli effetti, e ci ritroviamo con interi settori che sono sguarniti”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni