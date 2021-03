I dem insorgono contro Casalino che dice “Nel Pd cancri da estirpare”

L'offesa, gratuita e violenta, è arrivata in diretta tv: Rocco Casalino, l'ex portavoce dell'ex premier Conte, ospite a Oggi è un altro giorno su Rai1, ha detto che nel Pd ci sono persone straordinarie "come Zingaretti e Franceschini, ma ci sono dei cancri che vanno estirpati". Le reazioni politiche, com'è naturale, non si sono fatte attendere. Anche la conduttrice Serena Burtone lo ha richiamato, in diretta: “Hai ragione, ho usato una parola sbagliata. Meglio dire ‘elementi negativi’“, si è scusato Casalino. E uno. Poi arrivano anche le scuse ufficiali. "Mi sono già scusato in diretta per la mia frase che è stata oggettivamente infelice, soprattutto per l'espressione usata. Ciò che volevo dire è che il Pd è una comunità fatta di tante persone straordinarie come Zingaretti e tanti altri che ho avuto modo di conoscere di persona. Ma che al suo interno, purtroppo, ci sono alcune persone che lavorano per distruggere ciò che tutti gli altri costruiscono con fatica e sacrificio, che per una mera lotta di potere minano il concetto piu' nobile del fare politica. Ad ogni modo mi scuso ancora per l'espressione usata". E due. ma nel frattempo il Pd era insorto contro l'ex portavoce.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni