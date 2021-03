Una fronda a Draghi ci vuole, per aiutarlo a non soffocare nell'ovatta

Come si fa a fare un po’ di fronda a Draghi? Non quella del cardinale di Retz, ché si trattava in realtà di guerra civile contro il Re di Francia, no, quella longanesiana, piraterie non cattive in costanza di regime. In effetti il regime c’è, è l’unità nazionale addirittura, è un piano performante di trasformazione del paese in Europa con un orizzonte di sei anni, dico di sei anni, è nel fatto indubitabile che l’unica alternativa credibile a Draghi è la sua incoronazione come re repubblicano.

