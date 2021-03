Il Conte verde. Pronto un manifesto ambientalista. Come Joschka Fischer

Roma. Ora che Nicola Zingaretti non è più il riferimento del Pd, Giuseppe Conte è ancora un riferimento progressista? Non si è dimesso solo il segretario che più lo ha sostenuto ma potrebbe venire a mancare tutta la costruzione che lo vedeva protagonista. Con Zingaretti era federatore di un’alleanza. Senza Zingaretti è un leader ridimensionato. Lo ha salutato così: “Le sue dimissioni non mi lasciano indifferente. Rimango dispiaciuto per questa sua decisione evidentemente sofferta”.

