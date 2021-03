Evviva le porte girevoli, anzi, di più, evviva le caste girevoli. Marco Minniti va a lavorare per Leonardo, alla guida della fondazione creata per sviluppare rapporti tecnologici e commerciali (sì, commerciali) in mezzo mondo, dal Mediterraneo all’estremo oriente. Maurizio Martina è già insediato alla Fao come vicedirettore. Pier Carlo Padoan si era spostato già prima, andando a presiedere Unicredit. Piovono critiche dal fronte moralista, ma si fa fatica, davvero, anche con tutta la comprensione, a vederne le ragioni. L’ultimo a muoversi, il citato Minniti, si intende e molto dei mercati e dei prodotti di cui è chiamato a occuparsi. E Leonardo è una quotata, con ampi spazi di controllo interno sulle decisioni. Quello che è sotto i nostri occhi, invece, è un sano, auspicabile, positivo, ricambio tra posizioni di potere.

