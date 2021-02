Quell'idea di un assessore grillino per Zingaretti

Roma. Un’ex avversaria. E un’attuale (e antica) nemica interna di Virginia Raggi. Sono la stessa persona: Roberta Lombardi. Già concorrente elettorale del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e già punto di riferimento dei Cinque Stelle anti-Raggi locali. E però da qualche giorno – e precisamente da quando Alessandra Sartore, storica assessore al Bilancio della Regione Lazio, è entrata nel governo Draghi come sottosegretario al Mef – proprio Lombardi, che da anni dialoga con la regione zingarettiana, è oggetto e soggetto di uno scambio biunivoco di pensieri che vanno in un’unica direzione: rinforzare anche plasticamente l’alleanza Pd-Cinque stelle, precisamente con un possibile assessore grillino, nonostante l’alleanza stessa, all’interno del Pd, non sia desiderio unanime (anzi). E nonostante il Pd, a Roma, Zingaretti in testa – per non dire di Goffredo Bettini – abbia ribadito il suo “no” secco all’idea di sostenere anche alla lontana un bis della sindaca uscente e ricandidata. E però Zingaretti, accerchiato nel partito, nel Lazio da lui governato vuole fare quello che nel Pd non è più vista come unica via vincente: scommettere tanto più su un assetto rosso-giallo (“non vorremmo ritrovarci come Matteo Renzi nel 2018, con il Pd al 18,7 per cento?”, dicono in ambienti vicini al governatore-segretario).

