Guardare negli occhi il reset di Draghi

Occorre creare le condizioni giuste affinché coloro che oggi potrebbero essere tentati da un'esperienza di centro capiscano presto che pensare di far vivere le idee di questo governo in un partito che non c'è rischia solo di essere un modo come un altro per disperdere le proprie energie

Osservare la composizione del governo Draghi in tutte le sue sfumature è un esercizio utile non solo per capire qualcosa in più sul metodo adottato dal presidente del Consiglio (i ministri si scelgono con il presidente della Repubblica, i sottosegretari si scelgono con i leader di partito) ma anche per capire qualcosa in più su quella che promette di essere una delle partite più interessanti di questa nuova stagione politica. Una partita che, se vogliamo, coincide con un tema cruciale e forse persino appassionante: le conseguenze sulla vita dei partiti del reset imposto dalla nascita del governo Draghi.