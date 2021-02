Decaro e l'assalto al cielo dem della sinistra municipale

"La sinistra municipale all’assalto della segreteria”. Circola questa battuta in Puglia dopo la discesa in campo del sindaco di Bari (e presidente Anci) Antonio Decaro nell’agone simil-precongressuale con una intervista a Repubblica. Il rapporto di Decaro con il Pd è sempre stato caratterizzato da sottofondo di intermittenza. Non appartiene alle due famiglie (Pci e Dc) che hanno fondato il partito: è di estrazione socialista, figlioccio del senatore Alberto Tedesco, il padre Giovanni era stato assessore comunale negli anni ottanta con il Psi. Poi ha sempre avuto una grande attenzione nel dribblare le grandi contrapposizioni che hanno caratterizzato l’arcipelago dem pugliese. Nel 2009, quando le scintille tra l’area dalemiana e gli emilianisti erano ricorrenti, stava per essere candidato segretario regionale, ma alla fine Massimo D’Alema gli preferì, al termine di un incontro in un albergo cittadino, Sergio Blasi, intellettuale e fondatore della Notte della Taranta. Antonio non fu certo deluso, ma anzi sollevato.

