Zingaretti e le sue spine: "Mi trafiggono come san Sebastiano"

La richiesta di congresso anticipato, l'opposizione sempre più dura di Stefano Bonaccini, il futuro ruolo di Andrea Orlando (lascerà?). La vita agra del segretario del Pd: colpevole di tutto e mai lodato per qualcosa

Roma. E’ l’unico che quando vince dicono che non vince e che quando perde dicono “ha perso tutto”. Gli hanno rimproverato sia la fine che l’inizio del governo Conte, l’unione con il M5s, la scarsa presenza femminile nel governo Draghi. Quando ieri pomeriggio, Nicola Zingaretti ha parlato, ed era ai microfoni della radio di partito, raccontano si sentisse come san Sebastiano: “Mi trafiggono anche gli amici”. Stefano Bonaccini aveva appena dichiarato che le parole di Matteo Salvini, sulle riaperture, erano ragionevoli. E infatti Salvini lodava subito Bonaccini ma solo per fare male a Zingaretti. Si bis-infiltrava.