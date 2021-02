Nella testa del Pd (e di Andrea Orlando). Verso il congresso. E' già battaglia

Roma. Gli chiederanno di dimettersi da vicesegretario ma prevedono per lui la corsa alla segreteria: l’uscita che prepara la nuova entrata. E dicono che a volere il passo indietro di Andrea Orlando non siano le donne, che non accettano la vicesegreteria come compensazione, ma gli uomini del Pd che non la pensano come lui. Oggi pomeriggio, quando si riunirà la direzione del partito, nessuno solleverà l’incompatibilità del vicesegretario e ministro del Lavoro, ma solo perché il 13 e il 14 marzo ci sarà l’assemblea nazionale che è l’occasione di parlare di tutti i torti della storia.

