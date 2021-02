Draghi? Per il Quirinale non c'è più il Predestinato

Ad alcune persone fidate, pochi giorni prima di ricevere la fiducia dal Parlamento, Mario Draghi, mentre ragionava sul suo programma di governo, ha raccontato una verità a cui forse è difficile credere, ma che a giudicare dalla mole impressionante di progetti annunciati ai parlamentari della Repubblica potrebbe essere qualcosa in più di una semplice illazione. Non sappiamo se è per scaramanzia o per convinzione, ma Mario Draghi oggi è intimamente convinto che nell’istante stesso in cui ha ricevuto dal presidente della Repubblica l’incarico di formare un governo il suo nome non sia più in campo per la successione a Sergio Mattarella.

