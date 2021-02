"Nel discorso di Draghi la parola 'giovani' compare 5 volte, 'futuro' 9, 'pensioni' zero"

Cerasa a Che Tempo Che Fa: "È un cambio di paradigma che mi auguro diventi realtà. Una piccola rivoluzione lessicale che cerca di andare oltre l'avere sussidi per galleggiare e vuole arrivare all'avere opportunità per ricominciare a sognare"

"C'è una frase bellissima nel discorso di Draghi" al Senato, dice Claudio Cerasa ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. "'Non c'è sovranità nella solitudine, c'è solo l'inganno di ciò che siamo, l'oblio di ciò che siamo stati e la negazione di ciò che dovremmo essere'. Indica un elemento chiave: il futuro e i giovani. Mi ha colpito che la parola giovani compare 5 volte, la parola futuro nove volte e la parola pensioni zero. Io penso che i primi a essere contenti siano proprio i pensionati che in questi anni hanno visto difficoltà di fronte agli occhi dei loro figli e nipoti a osservare scenari di opportunità. Un cambio di paradigma che mi auguro diventi realtà. Una piccola rivoluzione lessicale che cerca di andare oltre l'avere sussidi per galleggiare e arrivare all'avere opportunità per ricominciare a sognare".

