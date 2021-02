Le ansie dei partiti e il superministero da assemblare. Le prime grane di Draghi

Incassata la fiducia alle Camere, c'è da gestire i ristori ("Sette o otto miliardi", dice Orlando) e le difficoltà delle imprese ("Qui è tutto in crisi", mugugna Giorgetti). Ma far partire il nuovo dicastero della Transizione ambientale si rivela più difficile del previsto

Dice che "lo sguardo al futuro caratterizzerà l’azione del governo”. Ma nei prossimi giorni Mario Draghi dovrà iniziare subito a garantire un presente alle imprese in crisi che, come riconosce durante il dibattito per la fiducia alla Camera, finora “sono state aiutate secondo gli standard europei”. Una carezza, insomma, all’“esimio predecessore” Conte, dal 1° marzo di nuovo all’Università di Firenze. Ma nei prossimi Cdm - forse già in quello in programma per lunedì - andrà varato il nuovo decreto Ristori. “Una manovra da 7-8 miliardi a seconda delle chiusure totali o parziali”, dice il ministro del Lavoro Andrea Orlando ai deputati che lo interrogano.