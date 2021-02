Draghi in Aula, oggi il voto di fiducia. Appunti dalla Camera

Il discorso del presidente, le dichiarazioni dei partiti, il voto dei deputati. La diretta della giornata

Alle 9 l'intervento del premier Mario Draghi

A seguire la discussione generale

Alle 18 la replica del presidente e le dichiarazioni di voto

Il voto di fiducia inizierà alle 20

I viaggi di Riccardo. Tabacci vale più di tutti

Riccardo Fraccaro, adesso che è tornato deputato semplice dopo esser stato l’ombra di Giuseppe Conte, racconta ai compagni come è stato bello. I viaggi di Riccardo. Roberto Giachetti di Italia viva dice “sarò lapidario” e premette che la sua “agenda, caro presidente, sarà la nostra agenda”. Parla come se stesse recitando un’elegia. Si vede che è di tradizione radicale. “L’hanno paragonata a Ronaldo e Baggio ma conoscendo la sua fede io vorrei ...”. Lo voleva forse paragonare a Totti ma non si è capito. I cronisti ancora si interrogano : “Ma che voleva dire?”. E introduce addirittura Ignazio Silone e Marco Pannella: “Ci sono momenti in cui occorre scegliere se non si vuole essere scelti dalle cose e dagli altri”. E poi gli chiede di riportare la cultura giuridica di Cesare Beccaria e per favore: Ci liberi dalla presenza ossessiva dei tecnici. Chiuda in una stanza e non lo faccia parlare”. Tabacci che chiama Draghi “l’umbro” sta limando il suo discorso. Dovreste vederlo. Studia, annota. Tutte le minchionerie su uno uno vale uno. Tabacci vale più di tutti .

Pubblicità

Gli appunti di Draghi e il buon umore di Boschi

Giovanni Donzelli che è davvero uno dei più acuti di Fdi spiega con parole sobrie che “non servono marinai che si spostano da una parte all’altra”. Rimprovera a Draghi non aver citato la Costituzione. Draghi prende appunti e la prossima volta bisognerà venire con un binocolo da loggionisti per capire cosa scrive. È quella la sua vera scatola magica. Donzelli chiede che si cacci Arcuri. Tutti i ministri messaggiano. Garavaglia deve ascoltare Raffaele Volpi. Vuole ricordargli, oggi che è lontano, che un tempo erano vicini. Maria Elena Boschi ha finalmente abbandonato il colore nero. Oggi ha una giacca azzurra ed è di buon umore. Chiacchiera con Walter Verini del Pd e con Lele Fiano. C’è anche Pierluigi Bersani che da giorni ripete e non si capacita. “Il M5S ha rifiutato solo me”. E pensare che ero l’unico che li aveva accolti. Che congiurati!

Lamorgese e Di Maio accanto a Draghi. Tra Lega e M5s il vento è cambiato

Questa volta accanto a Draghi c’è la ministra Luciana Lamorgese e Luigi Di Maio che parla con Dario Franceschini. Sono loro due, i veterani, i vecchi zii. Federico D’Inca che è uno dritto ha capito che il vento è cambiato. Prima di entrare in aula parlava con il deputato leghista Tonelli. E si davano pacche sulle spalle come vecchi compagni. Ci sono tanti banchi vuoti e si è già detto che si sta perché si deve ma non perché si vuole.

La frana del M5s e la Lega irregimentata. 63 gli iscritti a parlare

Al Senato sono andati a dormire a mezzanotte e alla Camera hanno dovuto presentarsi di mattina presto. Non è ancora cominciata la seduta e si ragiona sulla frana del M5S. Non è vero che i problemi potrebbero venire dalla Lega. In quel partito sono irregimentati da Giancarlo Giorgetti, l’uomo che che dice sempre si. Ma nel M5S chi fa rispettare il modello Francoforte? Sergio Battelli, che è stato pure tesoriere e che sa alzarsi presto, dice al Foglio che ormai il problema è l’associazione Rousseau: “È antagonista del M5S. Ma è mai possibile che Casaleggio faccia un post e che Beppe Grillo smentisca Casaleggio? Siamo un partito bipolare”. E non si riferiva al “bipolarismo” del politologo, anima antica, Giovanni Sartori. È un grosso guaio questo movimento che poi sarebbe l’azionista di maggioranza del professore. Ieri, Ettore Licheri, capogruppo M5s del Senato, ha fatto un intervento alla Turigliatto: “Le romperemo le scatole, caro presidente”. Draghi che era affaticato dopo tutta una giornata di chiacchiere, sembrava volesse dire: “Chissà cosa sarà”. Sono 63 gli iscritti a parlare alla Camera. Sarà un’altra giornata di “parlerie” come le definiva lo scrittore Alberto Arbasino.