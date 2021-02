La sfida del governo “tecnico-politico”: riscattare la competenza

In Italia e all’estero, il nuovo governo è stato accolto con grande compiacimento per la competenza e autorevolezza di molti ministri tecnici, a cominciare dal primo ministro. Implicita in questo giudizio è la valutazione che una parte rilevante dei politici italiani non sia all’altezza delle sfide da affrontare. Rispetto ad altre democrazie avanzate, l’Italia sembra meno capace di selezionare i suoi rappresentanti politici. Certamente la frequenza dei governi tecnici non depone a favore del nostro ceto politico. Vi sono paesi europei in cui i politici sono selezionati molto bene. La Svezia è una di questi. Uno studio recente di Dal Bó, Finan, Folke, Persson e Rickne sfrutta l’unicità dei dati svedesi, che riguardano non solo i titoli di studio e la professione dei candidati politici alle elezioni nazionali e locali, ma addirittura il loro quoziente di intelligenza e altri test attitudinali raccolti in occasione del servizio militare.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni