Casini positivo al Covid

"Ho la tosse ma sto bene", ha annunciato il senatore in tv. Nei giorni scorsi lo avrebbero cercato alcuni potenziali ministri tecnici del governo Draghi

Pier Ferdinando Casini è risultato positivo al Covid. A darne notizia lo stesso senatore. "Sto bene, un po' di tosse fastidiosa ma la mente è lucida. L'erba cattiva non muore mai", ha ironizzato all'Aria che tira in collegamento dalla propria abitazione. Una notizia, quella della positiva di Casini, che potrebbe preoccupare anche molti politici. I suoi colleghi senatori, ovviamente, e anche alcuni potenziali ministri tecnici del nuovo governo Draghi, gente che nei giorni scorsi ha cercato l'ex presidente della Camera e con lui s'è confrontata per ottenere magari la promessa di una buona parola in vista di possibili incarichi.

Casini è in isolamento e con ogni probabilità non parteciperà all'insediamento del nuovo esecutivo Draghi, che dovrebbe chiederà la fiducia in entrambi i rami del Parlamento la prossima settimana.