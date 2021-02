L'apoteosi difficile di Draghi

Quella di Draghi sarà un’apoteosi, roba difficile da maneggiare. Quali indicazioni abbiamo, prima della decisiva lista dei ministri e dell’altrettanto decisivo discorso del premier per la fiducia delle Camere? Il laconismo benedetto del presidente incaricato obbliga a giudicare i comportamenti. Con la missione e mandato definiti dal Quirinale, Draghi avrebbe potuto spicciarsi con le consultazioni, fare il governo e andare in Parlamento già una settimana fa (Monti giurò quattro giorni dopo le dimissioni di Berlusconi). La scelta dei tempi serrati avrebbe sottolineato l’emergenza e insieme l’autonomia da partiti e parti sociali, che ovviamente non esclude il rispetto e la ricerca del loro consenso (all’atto della fiducia Monti ebbe un larghissimo consenso, anche quella un’apoteosi). Un civil servant scelto per un esecutivo “che non rifletta alcuna formula politica” era pienamente autorizzato a questo. Invece Draghi, che come qui si dice da tempo ha un’anima politica anche nel suo intero, eccezionale curriculum di commis de l’état et de l’Europe, ha preso un’altra strada, consultando e ascoltando tutti, ma proprio tutti, fino al Wwf, in vari giri di incontri con partiti, gruppi parlamentari, società civile.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni