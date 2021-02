Draghi: tecnico a chi?

L'ex presidente della Bce non depoliticizzerà le istituzioni e indicherà ai partiti la strada giusta per ricostruirsi

Le crisi parlamentari vecchio stile, compresa quella che portò Monti al governo, sono sempre esposte all’incidente. Basta che per un momento non funzionino i freni, le inibizioni, il senso di responsabilità verso il paese e la funzione di guida della politica, ecco che arriva il crash. Non furono Bersani o altri del fronte antiberlusconiano a godere i frutti della caduta di Berlusconi. E così adesso. Che i grillozzi, il Pd e Renzi non si capissero gran che tra di loro era evidente, che però non capissero la situazione data e lasciassero a Mattarella, in concorso equo e dispettoso tra i leader, il compito doveroso e complicato, ma inappellabile, di decretare lo stato d’eccezione, questo è già più stravagante. E’ andata.