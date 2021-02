Il predellino di Salvini. Studia il Cav. e cerca di spostarsi al centro

L'asse con Grillo, il filo diretto col Quirinale. Il premier incaricato incontra Visco e Panetta, che alza le mani: "Io ministro? No grazie". La fibrillazione nei partiti. Salvini spera in un ministero, e chiede le infrastrutture. Zinga tentenna, e i dirigenti del Pd confidano in Mattarella