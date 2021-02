Conte: "Buon lavoro a Draghi". A M5s, Pd e Leu: "Il nostro progetto è forte e concreto"

"Da me nessun ostacolo a Draghi, ma le scelte politiche non possono essere affidate ai tecnici. Auspico un governo politico, che sia solido e coeso per poter risolvere le urgenze sociali, economiche e sanitarie"

Ultimi giorni a Palazzo Chigi per Giuseppe Conte. "Da me nessun ostacolo a Draghi, i sabotatori cerchiamoli altrove. Io ho sempre lavorato per il bene del paese", dice il premier uscente dopo l'incontro con il presidente del Consiglio incaricato Draghi. "Auspico un governo politico, che sia solido e coeso per poter operare scelte politiche" che siano in grado di "risolvere le urgenze sociali, economiche e sanitarie, quindi per il bene dei cittadini". E aggiunge: "Le scelte politiche non possono essere affidate ai tecnici".

"Desidero innanzitutto ringraziare il presidente Mattarella, prezioso interlocutore negli anni dei miei mandati, sia in veste istituzionale che personale", ha detto Conte. "E tutti gli amici della coalizione che hanno lealmente collaborato alla realizzzazione del nostro progetto politico. Ieri ho incontrato il presidente incaricato Mario Draghi. Un colloquio lungo e apetto, al termine del quale gli ho fatto gli auguri. Chi mi definisce come un ostacolo alla formazione del nuovo esecutivo parla in malafede o non mi conosce".

Agli "amici" del M5s, Conte assicura: "Io per il Movimento ci sono e ci sarò" e con Pd e Leu c'è una "prospettiva reale". "Dobbiamo continuare a lavorare insieme al progetto politico che ho sintetizzato nella formula Alleanza per lo sviluppo sostenibile, una prospettiva reale di modernizzare il nostro paese nel segno della transizione energetica, digitale e inclusione sociale". Non è escluso quindi un suo coinvolgimento diretto.

“Ringrazio profondamente Giuseppe Conte per le sue parole", dice Luigi Di Maio in una nota, "per la responsabilità istituzionale mostrata ancora una volta, in un momento di grande difficoltà per il paese. Condivido pienamente la necessità di un forte impulso politico nel governo che andrà a formarsi. Il Movimento gli è riconoscente e continuerà ad essere protagonista anche grazie a lui”.