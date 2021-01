Palazzo Chigi è diventato un porto di mare

Una specie di affollatissimo porto di mare, con la gente che vaga per i corridoi, o nei bagni. Veri e falsi responsabili, messaggeri, carabinieri, magistrati. C’è pure Salvini che si spara un selfie nella galleria dei presidenti, tra il ritratto di Fanfani e quello di Giolitti. Attende l’arrivo di Giuseppe Conte, il padrone di casa che non sa se sarà sfrattato ma intanto è testimone nel processo al suo ex ministro dell’Interno. Tutti a Palazzo Chigi. Alla fine i due restano soli per un attimo, nel salone giallo, non distante dal salone delle galere (tranquilli: sono navi). “Perché non mi dai una mano?”, ci prova Conte, ridendo. L’altro non risponde.

