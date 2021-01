I tormenti di Conte costretto ad aprire a Renzi. Sperando in Mattarella

Per il presidente del consiglio rimane il sogno del voto sperando in una pattuglia di kamikaze grillini: "Doppierei Salvini"

“Comunque vada non sarà un successo”. L’ennesima giornata in attesa che spuntino i responsabili, fa riecheggiare nella mente di Giuseppe Conte la consapevolezza che questo ter, semmai vedrà la luce, di esaltante avrà poco. Dover trattare con Matteo Renzi non è una prospettiva che esalta il fu avvocato del popolo. Che ancora non chiama il leader di Italia viva per una forma di orgoglio.

