Da Conte a Conte: breve cronistoria dell'avvocato del popolo

Dal gialloverde al giallorosso, due maggioranze e 970 giorni da premier. Questa mattina Giuseppe Conte ha annunciato la proprie dimissioni da capo del governo, poi è salito al Quirinale, aprendo ufficialmente la partita per il Conte ter. In attesa delle consultazioni che inizieranno domani, per l'avvocato in cerca di "responsabili" sono ore frenetiche, in cui si rincorrono voci e dichiarazioni, sponde e attacchi, una giornata politica ad alta intensità che potete seguire momento per momento attraverso il nostro live blog.

