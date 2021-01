L'invito di Rotondi a Conte per attirare Forza Italia: "Si iscriva al Partito popolare europeo"

Pubblicità

Anche a Gianfranco Rotondi, deputato di Forza Italia e presidente della Fondazione Dc, una "maggioranza Ursula", sulla falsariga del patto europeo che ha portato all'elezione della Von der Leyen a capo della Commissione europea, non dispiacerebbe per superare la crisi di governo. Sarebbe, dice, "un'idea più realistica e più ariosa" rispetto all'andare a cercare i singoli parlamentari da portare in maggioranza. E lancia una proposta a Giuseppe Conte: iscriversi al Partito popolare europeo, come fece Mario Monti. "Se Conte si iscrive al Ppe, e si accomoda accanto alla Merkel, cosa faranno Berlusconi e Tajani?"