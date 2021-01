"Ursula o niente". Ecco perché il corteggiamento di Conte a Forza Italia non decolla

Dacché a spazzare via le residue speranze di abbordaggio allo scudo crociato c’ha pensato la Procura di Catanzaro, la scialuppa di salvataggio per Giuseppe Conte, nella tempesta del Senato, non può che arrivare dal Maie. Il che si sta rivelando un problema. Non solo perché parrebbe un poco inopportuno, che l’incubatore del partito del premier italiano fosse il gruppo degli eletti all’estero. Sui formalismi ormai nessuno cavilla. Il problema è che chi detiene quel simbolo, il sottosegretario italo-argentino Riccardo Merlo, non riscuote troppe simpatie nella pattuglia di Forza Italia e degli ex grillini arruolabili per Giuseppi.

Pubblicità

Pubblicità