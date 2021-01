"Il tempo della lotta nel fango è finito", ci dice Marattin (Iv)

Roma. Non saranno le due ore che, nei suoi auspici, sarebbero bastate a risolvere la crisi. Ma certo a Luigi Marattin, presidente della commissione Finanze alla Camera, non è mancata l’onestà di riconoscere – pure nelle ore più convulse di questa faccenda – che di errori se ne son fatti da ambo i lati. E che se a Conte si rimprovera un lungo elenco di lacune, pure a Renzi, che è suo amico oltre che leader, qualche critica si possa fare. “Questo non è Rocky vs Ivan Drago. Anche perché non saprei che ruolo assegnare all’uno o all’altro”, dice al Foglio il deputato di Italia viva. “Qui stiamo provando a fare politica. E il paese sta rischiando l’osso del collo, anche se temo che in pochi se ne siano accorti. Per cui bando alle personalizzazioni, e se c’è uno spazio per capire se abbiamo idee simili su cosa serva al paese nei prossimi due anni, percorriamolo. Altrimenti ognuno farà le sue scelte, in serenità”.

