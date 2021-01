Sonnambuli per Conte. La ricerca del costruttore come un suq di Marrakech

Senatori adulati, parlamentari sconosciuti che si sono scoperti ministri per un giorno: Paola Binetti, Saverio De Bonis. Promesse, richieste, Conte in versione Don Juan alla conquista degli apolidi del gruppo Misto

Roma. Giuseppe Conte ha dormito? Quanto erano larghe le borse sotto i suoi occhi profondi. Cosa contenevano? Tutti i senatori disponibili che ha cercato? Quante occhiaie, quanti visi senza sonno si sono incontrati ieri in Senato. Che notte terribile è stata. Si è portata via anche quel vecchio bastone del comunismo che era Emanuele Macaluso. Donatella Conzatti, senatrice di Italia viva, indiziata costruttrice, è stata svegliata alle 7 da un giornalista. Paola Binetti, che ormai si definisce una “vecchia donna imbiancata”, era la sola che alle 9 di mattina riusciva a pianificare una strategia. La sua: “Il mio voto oggi sarà no. Ne parleremo da domani”.

Pubblicità

Pubblicità