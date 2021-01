La maggioranza della riconciliazione: un'alternativa necessaria

“Si va avanti con i responsabili e poi – ci raccontano due ministri del Pd, sotto la garanzia dell’anonimato – dopo la nuova maggioranza si proverà a riallargare, provando a riportare dentro di nuovo Renzi e provando a costruire magari un patto anche con Forza Italia”. Riconciliare per non vivacchiare: il futuro dell’Italia, Renzi o non Renzi, forse passa ancora da qui

Che differenza c’è tra stabilità e staticità? Una volta messa da parte la rabbia, una volta messa da parte la stizza, una volta messa da parte la polemica, una volta messa da parte la spregiudicatezza, una volta messa da parte la collera, arriverà forse un momento in cui i protagonisti di questa pazza e allegra crisi di governo si renderanno conto che, responsabili o non responsabili, per provare a governare e non a vivacchiare ci sono poche alternative in questa legislatura alla maggioranza della riconciliazione.

Pubblicità

Pubblicità