L'ora d'aria della crisi per un attimo fa dimenticare la pandemia

Crisi pilotata”, “crisi al buio”, “responsabili”, “fiducia” e “sfiducia”, “consultazioni”, “appoggio esterno”. E poi ancora l’ennesimo “vertice“, il duraturo e impalpabile “patto di legislatura”, il sospirato “rimpasto” e il temuto “voto”. Sarà ancora Bisconte, Terconte o a casa Conte? Ecco quella cara vecchia sintomatica varietà di formule, ognuna delle quali prevede un patto di potere, o un disastro, che se non è zuppa è pan bagnato. Ecco la resistenza della vecchia ben conosciuta Italia di sempre, fiaccata dal Covid ma non del tutto doma. Ecco insomma lo svago pericoloso, eppure in fondo così tranquillizzante, che in questi giorni stravolge i palinsesti radiofonici e televisivi, modifica l’impaginazione dei giornali, riconduce persino i talk-show alla consuetudine del rito eterno. Dunque fuori i virologi e dentro i politologi, due categorie che tra loro non hanno ovviamente nulla da spartire, se non il fatto che come i primi non capiscono nulla dei virus i secondi non stanno capendo nulla della crisi di governo più bislacca e contorta della storia della Repubblica.

Pubblicità

Pubblicità