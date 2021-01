Gli antidoti alla mossa del caciocavallo

Più che la ricerca dei responsabili, come sa anche il segretario del Pd, la vera partita che meriterebbe di essere giocata in questa legislatura (oltre alla ricucitura con Renzi) è quella di ricostruire il paese mettendo insieme tutte le forze europeiste

Almeno fino a questo momento, la famosa mossa del cavallo tentata da Matteo Renzi ai danni di Giuseppe Conte (togliere le ministre dal governo, provare a cuocere a fuoco lento il premier e provare a fare scouting nella maggioranza per tentare di trovare un premier alternativo) sembra aver prodotto un risultato decisamente di segno opposto rispetto a quello immaginato dall’ex presidente del Consiglio. Nelle intenzioni di Renzi, a indebolirsi doveva essere Conte. Ma i fatti invece ci dicono che la mossa contro Conte, messa in campo da Renzi, si è trasformata in una mossa del caciocavallo, che ha finito per rafforzare Conte e per indebolire Renzi.

