Un negoziato in cui vinceranno tutti

Fare compromessi e anche un po’ compromettersi, sono le strade percorribili per la politica quando non vuole essere vuota enunciazione di posizioni, insomma se non deve servire solo da didascalia alle foto sui social davanti alle lasagne o alle caciotte. I compromessi fanno miracoli. Oggi se ne tenterà uno direttamente in Consiglio dei ministri. La preparazione dell’accordo, stando alle dichiarazioni ufficiali, non sembra lineare, punteggiata com’è dalla rinnovata evocazione delle proprie dimissioni da parte della ministra Teresa Bellanova. Ma si vede che l’intesa è possibile. E pur scontando qualche eccesso di minacciosità porta anche qualche buon risultato.

