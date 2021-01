La sfida più dura per la destra italiana

Prima gli si è prosciugato il serbatoio dell’anti europeismo: l’Europa ha cominciato a crescere, a fare la grande, a mostrare i muscoli, a portare i risultati e il massimo che oggi possano dire, all’Europa un tempo brutta e cattiva, è: cara Europa, scusaci, ma ora devi fare di più. Poi gli si è prosciugato il serbatoio del nazionalismo: la Brexit ha prodotto i risultati che sappiamo, i moti in Catalogna hanno generato l’instabilità che conosciamo, la suggestione del ritorno alle monete sovrane ha destabilizzato le economie con un’irruenza non inferiore a quella di una pandemia e il massimo che oggi si riesca a dire è, per favore, cari europei, dateci un’Europa federale oltre che solidale. Quindi gli si è prosciugato il serbatoio del putinismo: la Russia è diventata impresentabile anche agli occhi di tutti coloro che sostenevano fieramente che fosse meglio vivere a Mosca che a Bruxelles, i soldi russi sono diventati più infetti di un droplet in metropolitana e, quatti quatti, i sostenitori del putinismo hanno così scelto di rivolgere le proprie attenzioni più all’America di Trump che alla Russia dello zar. Ora, dopo infinite peripezie, anche il serbatoio del trumpismo, nonostante il clima un po’ da Pontida osservato tra i vichinghi a passeggio con le corna tra i corridoi di Capitol Hill, gli è venuto politicamente a mancare. E al cospetto della più grave minaccia democratica mai registrata nella storia degli Stati Uniti – minaccia alimentata naturalmente dal proprio beniamino americano – le forze politiche che oggi sembrano essere più impreparate ad affrontare il dopo Trump sono quelle che si trovano nel paese europeo che, due anni fa, aveva promesso all’Europa che avrebbe esportato il modello Trump anche nel nostro continente: l’Italia.

